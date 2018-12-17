الأمم المتحدة تؤكد: سريان وقف إطلاق النار في الحديدة منتصف الليلة

نيويورك/محمد طارق/الخليج 365
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بدء سريان وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة (غربي اليمن) منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء بالتوقيت المحلي (21:00 تغ).
يأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أمس الأحد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي بنيويورك، إن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، ستبدأ مباشرة عملها في التو لتحويل الزخم الناتج عن مشاورات السويد الى واقع ملموس على الأرض".
وأضاف أن اللجنة ليست "قوات أممية لحفظ السلام"، مشيرًا إلى أن مراقبة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار يأتي في إطار "المهمة التي يشرف عليها المبعوث الأممي الخاص إلي اليمن مارتن غريفيث.
واختتمت الخميس الماضي، جولة مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
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