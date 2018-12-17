الكويت.. استقالة #وزير_النفط بخيت الرشيدي

صحيفة الخليج الالكترونية

قرر مجلس الوزراء الكويتي قبول استقالة وزير النفط، التي تقدم بها اليوم الاثنين.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصادرها أنه تم قبول استقالة وزير النفط والكهرباء والماء، بخيت الرشيدي.

وأوضحت الصحيفة أن الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وتولى الرشيدي منصبه في ديسمبر الماضي، ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت في ذلك الوقت خلفًا لعصام المرزوق.

وأفادت وسائل إعلام كويتية الشهر الماضي بأن نوابًا في مجلس الأمة يسعون لاستجواب الرشيدي أمام المجلس فيما يتعلق بإخفاقات في ملف النفط.