شرطة الزلفي تطيح بسارق ميزان السيارات

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – حسان الطريقي : تمكنت شرطة الزلفي من إلقاء القبض على حدث في العقد الثاني من عمره بعد ورود بلاغين، أحدهما تكرار سرقة ميزان سيارات، والاخر محاولة سرقة من محل حلويات.

وأن الأسلوب الاجرامي متشابه وبفضل الله، تم التعرف على الجاني والبحث عنه من قبل فرقة البحث الجنائي وإلقاء القبض عليه، واعترف بالسرقات المذكورة أعلاه وتم اشعار النيابة العامة بذلك .

تم رهن الجاني حتى إكمال الإجراءات الرسمية.