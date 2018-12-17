شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات التحقيق في وفاة «مواطنة» بالخرج.. منع سفر الفريق الطبي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض ملابسات وفاة مواطنة بمستشفى الملك خالد بالخرج، موضحة أن النتائج الأولية كشفت عن عدم وقوع خطأ طبي.

وأشارت صحة الرياض – في بيان لها اليوم الاثنين – إلى أن ذوي المريضة المتوفاة تقدموا بشكوى للتحقيق في وفاتها، فأُحيلت الشكوى إلى ‏لجنة الأخطاء الطبية والمهنية بالمستشفى، مؤكدة أنه رغم أن النتائج الأولية تشير إلى عدم وقوع خطأ طبي، تمت التوصية ‏بإحالة الواقعة إلى إدارة المتابعة بصحة الرياض، والتأكد من الإجراءات الطبية مع كامل الملف الطبي.

وأضافت أنه تم اتخاذ قرار بمنع سفر الفريق الطبي المعالج، وأنه ستحال نتائج التحقيق الذي سيجرى إلى الهيئة الصحية الشرعية التي تختص بالنظر في مثل هذه القضايا.

وشددت إدارة مستشفى الملك خالد بالخرج، حرصها على تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى والأصول الطبية المتعارف عليها والمعتمدة، مشيرةً إلى أن هذا النهج يضمن حقوق المرضى، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.