اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.. هل يلتزم الفرقاء؟

وأوضح أنّ انسحاب الأطراف المتقاتلة سيكون إلى مواقع خارج المحافظة، على أن تتولى السلطات المحلية فيها حفظ الأمن والاستقرار بإشراف أممي، مشيرًا إلى أنّ ثمة مراقبين دوليين سيصلون لمراقبة إطلاق النار.
من جانبها، صرحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليز جراندي بأنّها تأمل أن ينفذ الاتفاق، متحدثةً أن ثمة تقارير من سكان تفيد بسماع إطلاق النار، مؤكدةً أنّهم يضعون في حساباتهم كل الاحتمالات.
واتفق طرفا الصراع على وقف القتال في الحديدة وسحب القوات تمهيدًا للتوصل إلى هدنة أوسع نطاقًا وبدء مفاوضات سياسية.
ميدانيًّا، اندلعت ليل السبت، معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في ضواحي مدينة الحديدة ومواقع أخرى في المحافظة.
ونقلت الوكالة عن سكان قولهم إنّ الاشتباكات كانت ضاربة وظلّت أصوات تحليق الطائرات تسمع طوال الليل.
ويضيف في تصريحات تلفزيونية، أنّ جماعة الحوثي ترتكب أعمالًا عدائية رغم الهدنة الأممية، متحدثًا ملمحًا إلى رغبة أممية في استمرار الحرب ومضاعفة معاناة المدنيين.
ويرى "أبو حاتم" أنّ الثغرة التي قد تعيق الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار هي عدم وجود مراقبين دوليين، لافتًا إلى أنّ هذه الخطوة جاءت من أجل دعم الحوثيين.
ويعتبر "أبو حاتم" أنّ الحكومة الشرعية قدّمت تنازلات في محادثات السويد من أجل تجنيب الحديدة من براثن الحرب وتقديم الأعمال الإغاثية، لافتًا إلى أنّ الجماعة الانقلابية قبلت الجلوس على مائدة التفاوض بسبب الضغوط العسكرية التي تعرّضت لها مؤخرًا.
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