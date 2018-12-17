أ ش أ

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، اليوم الإثنين، إن الحكومة اليمنية الشرعية ستتسلم موانئ الحديدة قريبا .

وأضاف المالكي- في مؤتمر صحفي – أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولان عن تنفيذ اتفاق استوكهولم، مضيفا إن مليشيات الحوثي الآن تحت الاختبار أمام المجتمع الدولي لتنفيذ الاتفاق.

وأشار إلى أن جلوس الحوثيين على طاولة المفاوضات يعود إلى الضغط العسكري الذي مورس عليها في كافة الجبهات، موضحا أن التحالف يدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي، وملتزم بذلك.

وأوضح المالكي أن الهدنة التي تم توصل إليها في إطار بنود اتفاق السويد، ستدخل حيز التنفيذ بدءا من منتصف هذه الليلة، مضيفا “ستكون هناك إجراءات عدة لمراقبة مدى تنفيذ المليشيات والتزامها بالهدنة”.

وأكد أن الاتفاق يتضمن بنودا خاصة بتطبيق الهدنة، وهناك شخصيات أممية تم تعيينها لمراقبة وتنفيذ هذه البنود، وأن أي اختراق لاتفاق الحديدة سيتم التبليغ عنه.

شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: الحكومة اليمنية الشرعية تتسلم موانئ الحديدة قريبا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .