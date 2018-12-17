الإعلان عن موعد وقف إطلاق النار في الحديدة

وبحسب بيان المكتب، "سيدخل وقف إطلاق النار في الحديدة حيز التنفيذ الساعة 12 صباحا يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، بالتوقيت المحلي".

وتابع البيان أن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار، وهي اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ اتفاق الحديدة، من المنتظر أن تبدأ عملها بشكل فوري لترجمة الزخم الذي تم تحقيقه في السويد إلى إنجازات على الأرض".

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

يتبع…