دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق Holopipe الجديد لتصوّر المحتوى المُنشأ في بيئة الواقع المُعزز "AR"

منذ أن تم الإعلان عن منصّات الواقع المعزز على الهواتف الذكيّة، أدركنا أنذاك أن لهذه التكنولوجيا مستقبل واعد، وبعيدًا عن عشرات التطبيقات في هذا المجال، معنا تطبيق Holopipe والمتاح على كلٍ من أندرويد و iOS، حيث يمكننا تعريفه بأنه عبارة عن نظام أساسي يمكنك من خلاله رؤية المحتوى الذي أنشأته أو رؤية المحتوى الذي أنشأه الآخرون في بيئة الواقع المعزز AR، وتكون هذه الرؤية كصور ثلاثية الأبعاد ومن كافة الجوانب.

ومع هذا التطبيق الجديد يمكنك أيضًا اختيار محتوى من الكتالوج العام له، ومعه تستطيع إنشاء عالمك الخاص باستخدام فرش 3D ونماذج ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن الفيديو والصوت والصور، ومشاركة عملك مع جمهور التطبيق وأيضًا مع الأصدقاء.

كذلك يوفّر تطبيق Holopipe أدوات أخرى كأداة التدرج والتدوير ونقل المحتوى، ودعم وضع الكثير من المحتوى، فضلًا عن وجود مكتبة عامة تتضمن العديد من الموديلات ومجموعة واسعة من الاختيارات المختلفة كلها بتقنية 3D.

أخيرًا تطبيق Holopipe يعمل بشكل مثالي في الفصول الدراسية، ولكن أيضًا للمهندسين المعماريين ووكلاء العقارات ومصممي الديكور وأي شخص يحتاج إلى تصوّر شيء في الواقع المعزز، أما فيما يخص تسعيرة التطبيق فهو متاح على أندرويد و iOS مجّانًا يمكنك تحميله من موقعه الرسمي من هنا.

التدوينة تطبيق Holopipe الجديد لتصوّر المحتوى المُنشأ في بيئة الواقع المُعزز “AR” ظهرت أولاً على عالم التقنية.