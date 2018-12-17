دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Xperia XZ4 بشكل أوضح ظهر على التقنية بلا حدود.

أنطلقت اليوم على شبكة الإنترنت أحدث التسريبات المصورة لهاتف Xperia XZ4 القادم من سوني، حيث تكشف لوحات حماية الشاشة عن تصميم الهاتف المرتقب.

رصد هاتف Xperia XZ4 من جديد في أحدث التسريبات للوحة الحماية الخاصة بالشاشة، حيث من المقرر أن يتميز الهاتف بحواف نحيفة جداً، كما يأتي بتصميم أطول في الشاشة، أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية.

وقد نشرت التسريبات الأولى لنموذج هاتف Xperia XZ4 وفقاً لمواصفات الهاتف التي نشرت عبر CAD، والتي لا تختلف أيضاً عن تصميم لوحة الحماية الخاصة بالهاتف، حيث من المقرر أن يأتي الهاتف بأبعاد 19.5:9، مع إطار نحيف جداً بشكل خاص في جانبي الهاتف، بينما تأتي بتصميم مختلف في الجزء العلوي والسفلي.

كما يضم الهاتف وفقاً للتسريبات الجديد اثنان من الثقوب في الشاشة الأمامية تعود للكاميرة المزدوجة، أو مستشعر لدعم تقنية التعرف على الوجه، مع قطع خاص بسماعات الأذن.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Xperia XZ4 يضم مستشعر للبصمة في جانب الهاتف، مع توقعات ببطارية تصل قدرتها إلى 3900 mAh، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هاتف Xperia XZ4 المتوقع في معرض MWC للعام 2019.

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هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم Xperia XZ4 بشكل أوضح ظهر على التقنية بلا حدود.