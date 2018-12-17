السعوديون يعتبرون شراء البضائع التركية "خيانة للوطن" ودعوة للتوجه نحو مصر

دبي - بواسطة محمد فارس انطلقت في السعودية دعوات واسعة إلى مقاطعة المنتجات التركية، وذلك كرد فعل شعبي على استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسعودية في قضية الصحفي جمال خاشقجي، حسبما قالوا.

وأطلق مغردون سعوديون وسم "سعوديون نرفض المنتجات التركية"، دعوة إلى مقاطعة كافة المنتجات التركية واستبدالها بمنتجات محلية أو منتجات دول أخرى صديقة مثل مصر. © Globallookpress منتجات تركيةالسعوديون يعتبرون شراء البضائع التركية "خيانة للوطن" ودعوة للتوجه نحو مصر

واعتبر المغردون أن شراء المنتجات التركية "خيانة للوطن"، فيما قدموا قوائم ببضائع بديلة للبضائع التركية المشهورة في أسواق المملكة.

وظهر وسم آخر "مقاطعين تركيا سفر ومنتجات"، قال فيه السعوديون إن الأتراك يستهدفون مصر كما يستهدفون السعودية، وهي دولة عربية شقيقة وحليف للمملكة وتستحق دعم سياحتها ومنتجاتها.

وكان أردوغان قد هاجم السعودية على خلفية مقتل خاشقجي، مؤكدا أن الأمة التركية تعرف كيف تحاسب، وأن العالم ليس غبيا لتصديق رواية السعودية.

المصدر: تويتر + وكالات