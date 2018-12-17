شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 62 من عناصر حركة الشباب فى غارات أمريكية بالصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأمريكى، اليوم الاثنين، أن 62 من مقاتلي حركة الشباب المتشددة قتلوا في 6 غارات جوية في الصومال.
وقالت القيادة الأمريكية فى أفريقيا في بيان أن 34 من هؤلاء المقاتلين قتلوا في 4 غارات جوية السبت، بينما قتل 28 آخرون في غارتين الاحد.
وتعتبر هذه الغارات التي وقعت في المنطقة الساحلية جنوب العاصمة مقديشو، الأكثر دموية في البلاد منذ نوفمبر العام الماضي عندما قالت الولايات المتحدة أنها قتلت 100 مسلح.
وذكر البيان ان الغارات الجوية الست "تم شنها لمنع حركة الشباب من استخدام مناطق نائية كملاذ آمن للتخطيط لهجمات مستقبلية وتجنيد المقاتلين".
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