شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية يطلقون مناشدة إنسانية بعد خفض التمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية اليوم الاثنين مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لمزيد من الأموال لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وقال جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية إن (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) ركزت على الفلسطينيين الأشد حاجة للغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي.

وأوضح أن التبرعات تراجعت من كثير من المناطق في أنحاء العالم. لكن الإغاثة المحلية تضررت بشدة هذا العام عندما أنهت الولايات المتحدة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تساعد نحو خمسة ملايين فرد.

وقال مكجولدريك في بيان مشترك صدر اليوم قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "نواجه مستويات تمويل منخفضة بشكل قياسي هذا العام واحتياجات هائلة ومتزايدة في نفس الوقت".

وأضاف "سنساعد عددا أقل هذا العام، نستهدف 1.4 مليون شخص بالمقارنة مع 1.9 مليون شخص في العام الماضي".

وقال إن الوكالات واجهت صعوبات متعددة منها إضفاء طابع سياسي على المساعدات من قبل "قوى سياسية تستخدم المساعدات أو تتلاعب بها" وهجمات على أنشطتها بهدف نزع الشرعية عن العمل الإنساني.

وسيذهب نحو 77% من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه "وضعا إنسانيا مزريا" بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية بين الفلسطينيين وخسائر بشرية جراء المظاهرات وأحداث العنف المتكررة.