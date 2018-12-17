الأدوية .. (أسعار) ينوء بحملها (المواطن)….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ تكوين آلية صناع السوق وتحديد سعر الدولار بواقع 47.5 جنيه، توقف عدد من شركات الأدوية عن الاستيراد فيما رفعت بعض الشركات الأسعار، واختفى بعضها من الأسواق، وتفاقمت أزمة الدواء ما أدى بوزير الصحة إلى أن يدق ناقوس الخطر بنفاد كميات الدواء المنقذة للحياة وزيادة في الأسعار وصلت إلى نسبة 60%، عما كانت عليه آخر زيادة شهدها القطاع العام الماضي بنسبة كبيرة.

حالة إرباك

جاء في أخبار أمس أن غرفة مستوردي الدواء، ووزارة الصحة الاتحادية، اتفقتا على اعتماد سعر دولار آلية صناع السوق البالغ “47.5” جنيه لحساب تسعيرة الدواء. وقال رئيس لجنة الصحة الفرعية بالبرلمان، رئيس غرفة مستوردي الدواء صلاح هاشم سوار الذهب، في تصريح صحفي، إن الجانبين اتفقا أيضاً على تخفيض أسعار الدواء المستورد بنسبة “25%”، وأشار إلى أن الموردين سيطلبون من الشركات الخارجية المصنعة للدواء تخفيض أسعارها هي الأخرى نظراً لظروف السودان الاقتصادية، معتبراً أن الاتفاق يراعي ظروف المواطنين كذلك… تحديد سعر آلية صناع السوق هذا، أربك العديد من القطاعات الإنتاجية والتجارية، وهو ما ظهر جلياً في قطاع الأدوية، الذي يتخوف من حدوث نقص في العديد من الأصناف في ظل صعوبات لتلبية متطلبات المرضى.

وعود سابقة

ورغم أن رئيس الورزاء معتز موسى في زيارته لهيئة الإمدادات الطبية، قال إن الحكومة لديها منهجية ثابتة وقاطعة في وفرة الدواء، وأن الحصول على الأدوية حق أساسي من حقوق الإنسان، ومن غير الممكن وضع احتمال في أن يذهب الإنسان لدواء ولا يجده، لذلك لابد أن يكون الدواء متوفراً وبسعر مناسب. إلا أن اعتماد سعر آلية صناع السوق لاستيراد الآدوية يجعل من أسعار الدواء ترتفع في ظل تحفظ عام من قبل كثير من الشركات في كيفية توفير الدولار بسعر الآلية نفسها في ظل وجود السوق الأسود بأسعار مضاعفة، ويرى كثيرون أن الاتفاق الذي تم بين المستوردين ووزارة الصحة ينقصه توضيح كيفية حصول الشركات على سعر الدولار المحدد.

عبء إضافي

كل التوقعات كانت تشير إلى أن الأسعار الجديدة تمثل عبئاً إضافياً على المواطن باعتبار أن 70 بالمائة من حجم الدواء بالصيدليات يأتي عبر الشركات، حيث كانت زيادة السعر التأشيري للدولار إلى 30 جنيهاً والمعمول منذ العام الماضي، قبل الآلية الجديدة، رفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسبة فاقت 105% وارتفعت أيضاً الأصناف المنتجة محلياً بنسبة 40% عما كانت عليه في آخر زيادة شهدتها الأسعار العام 2016 ووفق مصادر مطلعة أحجمت العديد من شركات الأدوية عن إبرام صفقات جديدة للاستيراد، انتظاراً لتحديد الحكومة مصير أسعار المنتجات، بعد أن قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 60% فور تطبيق آلية جديدة لتحديد سعر الصرف في الدولة.

تراكم طلبيات

فيما تراكمت طلبيات الصيدليات لدى شركات الأدوية، وفق مصادر عاملة في القطاع، ما أدى إلى تدخل وزير الصحة كاشفاً عن خطورة الموقف الدوائي فى البلاد. وقال الصيدلي عز الدين السيد: هناك زيادات في الأسعار بالفعل، لكنها متباينة من صيدلية إلى أخرى وتتفاوت بين 30% و50%”، مشيراً إلى أن الوضع أضحى سيئاً في ظل ارتباك سعر الصرف. وطالب بسياسات واضحة بشأن تحديد سعر تأشيري للدولار اللازم لاستيراد الأدوية، فالدواء ليس مثل بقية السلع، ومن الخطورة بمكان ترك سعر الدواء تحت رحمة السوق، لأن هذا من شأنه أن يفاقم المشكلة كما يحدث الآن.

لا قيمة لسعر الآلية

واعتبر الخبير الصيدلي محمد صالح عشميق في حديثه لـ(الصيحة) سعر آلية صناع السوق لا قيمة له في ظل تأرجح أسعار الدولار، مشيراً إلى أن أسعار الأدوية كانت محسوبة بسعر 30 جنيهاً للدولار وحركت إلى قيمة 47.5 لقيمة الدولار والتي عملت على زيادة أسعار الأدوية بنسبة 60%، متوقعاً استمرار الزيادات ما لم تتدخل الدولة وتعمل على توفير النقد الأجنبي.

ويرى عشميق وفقاً لقراءته للواقع وجود تخبط وعدم وضع سياسة واضحة، مؤكدًا أن الحل يكمن في تحمل الدولة توفير النقد الأجنبي وتوفير مواد خام للصناعة المحلية، وتوقع أن يخرج عدد من شركات الأدوية عن الخدمة إذا استمر الوضع الحالي، مؤكداً أن الإمدادات الطبية وشركات الأدوية لا حل لها، وأن ما يحدث الآن نتيجة للسياسات الفاشلة التي تهدد صحة المواطن.

ربكة

من جهته، اعتبر المدير الأسبق لهيئة الإمدادات الطبية د. بابكر عبد السلام في حديثه لـ(الصيحة)، وجود ربكة في تسعيرة الدواء، معتبراً المركز القومي للأدوية والسموم الجهة المنوط بها وضع تسعيرة محددة للدواء، مطالباً بضرورة مناقشة وإرساء القيمة المحددة لسعر الدواء مع موردي الأدوية وفقاً لسعر البلاد وسعر المورد منها، بحيث عندما يجاز السعر المحدد لا ترجع جهة حكومية تطالب بتخفيض سعر الدواء بعد إجازته، على أن يوضع في الحسبان الزيادة القانونية الموضوعة لشركات الأدوية والمحددة بقيمة 15%، ودعا إلى ضرورة توضيح الطريقة التي يمكن أن تستورد بها شركات الأدوية سواء كانت السوق الموازي أو آلية صناع السوق أو غيره، على ألا يكون السعر ثابتاً ويتحمل تذبذب الأسعار مثل ما هو كائن حالياً.