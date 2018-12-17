نداء السودان وقوى الإجماع… صراع الشتاء الساخن….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن شتاء المعارضة، قد أضحى ساخناً هذه الأيام بعد الخلافات التي ضربت جسدها غضون الساعات الماضية إثر الهجوم العنيف الذي شنه رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى على رئيس حزب المؤتمر الوطني والقيادي بتحالف نداء السودان المهندس عمر الدقير .

أصل الحكاية

فالأسبوع المنصرم يمم وفد من مكونات نداء السودان وجهه صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اللقاءات التشاورية التي عقدتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي، بيد أن الخطوة التي لم تجد القبول من تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يتصدر قيادته الحزب الشيوعي السوداني، رغم أن رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير قد أشار في تصريحات صحافية أنهم أرسلوا رسالة عبر تطبيق واتساب الفوري لقيادات نداء السودان وتنويرهم بموقف “النداء” من التسوية السياسية، إلا أن الرسالة المقصودة تم نفيها على نطاق واسع من قبل قوى الإجماع الوطني، والقول إنها لم تصل لبريدهم.

هجوم عنيف

رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، شن هجوماً يعد الأعنف من نوعه على عمر الدقير وبقية مكونات السودان، لم يتوان أبو عيسى عن دمغ الدقير بالكذب ووصفه بحديث العهد في الساحة السياسية، وقال أبو عيسى إن الطريق الذي سلكته أحزاب نداء السودان طريق (ذلة) في إشارة لذهاب نداء السودان إلى أديس أبابا، مشدداً على أن هدفهم هو إسقاط النظام عبر تغيير جذري، لم يكن هجوم أبو عيسى حصرياً على رئيس المؤتمر السوداني بل تعداه للهجوم على المكونات الأخرى، حيث هاجم أحزاباً لم يسميها بأنها تسعى للعودة للسلطة ويتضح من حديث أبوعيسى أنه يقصد حزب الأمة القومي الذي يترأس مكونات نداء السودان بالداخل واشترط أبوعيسى على نداء السودان إخراج بيان يرفض وساطة أمبيكي إن إرادوا العودة للمعارضة الداخلية.

ماذا قال الدقير؟

رغم أن السهام التي صوبها فاروق أبوعيسى وجهت بعناية فائقة صوب صدر المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، إلا أنه قابل تلك الانتقادات بصدر رحب، وقال الدقير في تصريح (للصيحة) إنه لن ينزلق في مهاترات أو شتائم مع أبوعيسى حافظاً على تماسك المعارضة، وأضاف: لن أرد على أبوعيسى الذي وصفني بالكاذب، لأنني لا أسعى لتحقيق انتصار شخصي وأن الوضع الراهن يفرض على المعارضة أن تتسامى فوق جراحاتها وأن تمضي في تحقيق غاياتها.

لست كاذباً

ومضى الدقير في حديثه قائلاً: (لا أدعي احتكار الحقيقة وصوابية المواقف، ولست منزهاً من الخطأ، ولكنني لست كاذباً، كما أن قاموسي الشخصي يخلو من الشتائم والإساءات)، وأضاف الدقير: (نؤكد احترمنا لكل قوى المعارضة وطلاب التغيير، وألا يكون تباين المواقف سبباً للفرقة بل يجب أن تكون مدخلاً للحوار والتوافق على حد أدنى لتضافر الجهود لإنجاز التغيير).

حديث الدقير يفسره مراقبون بأنه حديث من أجل لملمة جراحات المعارضة وعدم زيادة فتقها بعد أن تقسمت لعدة كيانات وتحالفات مختلفة تحمل آراء متنافرة.

موقف الشيوعي

الحزب الشيوعي يعد القاطرة التي تقود تحالف قوى الإجماع الوطني، إذ ظل الشيوعي ثابتاً داخل قوى الإجماع منذ تأسيسه ولم يخرج منه أو يجمد نشاطه، بالتالي رفض الحزب مبكراً الالتحاق بقوى نداء السودان والبقاء داخل قوى الإجماع الوطني، بيد أنه لم يرفض التنسيق مع نداء السودان حول المواقف المشتركة، الاتهامات المتبادلة بين التحالفين قال عنها الشيوعي على لسان عضو اللجنة المركزية بالحزب يوسف حسين إنها سحابة صيف عابرة لن تهزم المعارضة أو تفرق شملها. وأضاف حسين لـ(الصيحة): نحترم نداء السودان، وتابعنا مشاركتهم في مشاورات أديس أبابا ومآلات ما حدث هنالك، ولكن نحن كمعارضة لسنا على خلاف معهم ونسعى سوياً لإسقاط هذا النظام .

فلاش باك

تكون تحالف قوى الإجماع الوطني قبل انفصال جنوب السودان، وكان يضم في صفوفه الحركة الشعبية التي كان يمثلها باقان أموم وياسر عرمان كأعضاء في التحالف وبعد انفصال الجنوب، فقد التحالف أبرز العناصر المؤثرة بداخله، عطفاً على ذلك، كان هنالك حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يمثله داخل التحالف الأمين السياسي السابق كمال عمر، ولكن بعد خطاب الوثبة 2014م غادر الشعبي ضفة التحالف ملتحقاً بقطار الحوار الوطني وتبعه حزب الأمة القومي الذي جمد نشاطه في التحالف بسبب المطالب المتكررة من الصادق المهدي والمنادية بإعادة هيكلة التحالف، ثم خرج لاحقاً حزب المؤتمر السوداني بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، بالتالي تبقى في التحالف كأحزاب بارزة ( الشيوعي والبعث الأصل)، عطفاص على فاروق أبو عيسى الذي يرتدي طاقية قومية وليست حزبية في قيادته للتحالف، بينما تعد أحزاب الأمة القومي والمؤتمر السوداني من أبرز أحزاب الداخل التي وقعت على النداء الذي يضم حركتي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.