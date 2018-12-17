قريبا... السعودية تطرح "فيزا إلكترونية"

أعلنت السعودية عبر الموقع الرسمي للتأشيرة السعودية، أن خدمة التأشيرة الإلكترونية أو "eVisa"، ستكون متاحة لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول الأعضاء في منطقة شنغن وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وبروناي وماليزيا وسنغافورة وتايوان.

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وأشار الموقع إلى أنه من المرجح أن يتم إضافة المزيد من البلدان إلى القائمة.

ومن مميزات الحصول على "eVisa" في السعودية، هو عدم الحاجة للذهاب إلى السفارة أو القنصلية، وإرسالها إلى المسافر عن طريق البريد الإلكتروني، وما عليه إلا طباعة نسخة من التأشيرة الإلكترونية لتقديمها إلى السلطات السعودية لدى وصوله.

ويأتي طرح السعودية الفيزا الإلكترونية، بعد أن فتحت المملكة أبوابها لهواة ومحبي سباق السيارات في العالم، من أجل حضور فعاليات "الفورمولا إي"، التي أقيمت بالدرعية بمنطقة الرياض لثلاثة أيام.

وشارك الآلاف من الجماهير والسياح من خارج المملكة فرصة استخراج تأشيرة مرتبطة بتذكرة السباق بإجراءات إلكترونية ميسرة وبسيطة.

ووفقا لقناة "العربية" السعودية، فقد حصل ما يقارب الـ 1000 زائر أجنبي من 80 دولة على هذه التأشيرة، لمتابعة سباق "الفورمولا إي"، والفعاليات الفنية المصاحبة له. وانتهزوا الفرصة في زيارتهم الأولى للمملكة لاستكشاف المواقع الأثرية والصحراء، معربين عن سعادتهم بالسماح لهم بالدخول وفق نظام الفيزا الإلكترونية.