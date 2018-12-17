الشرطة العراقية تضبط معملا لتصنيع عبوات ومواد متفجرة في الحويجة

وذكر بيان لإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية، حصلت "سبوتنيك" عليه، أن قوة من الفوج الثاني اللواء الآلي الثاني، تمكنت من العثور على 6 عبوات ناسفة مع مواد متفجرة، ومعملا لتصنيع العبوات، في قرى تابعة لمدينة الحويجة جنوب غربي كركوك.

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وأضاف البيان أنه تم العثور على 4 عبوات وبرميل (سي-4) سعة 200 لتر في قرية كواز عرب وقرية كواز كرد، كما تم العثور على عبوتين ناسفتين في قرية المشتل قرب قرية بريمة، مبينا أنه تم تفجير جميع العبوات المناسفة تحت السيطرة، مع مصادرة المواد المتفجرة وتسليمها الى الجهات المختصة.

كما أشار البيان إلى أن القوة نفسها عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة، وقنبلة هاون عيار 82 ملم قديمة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على إثنان من المشتبه فيهما بنفس المنطقة.