الشرطة العراقية تضبط معملا لتصنيع عبوات ومواد متفجرة في الحويجة

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وذكر بيان لإعلام قيادة قوات الشرطة الاتحادية، حصلت "سبوتنيك" عليه، أن قوة من الفوج الثاني اللواء الآلي الثاني، تمكنت من العثور على 6 عبوات ناسفة مع مواد متفجرة، ومعملا لتصنيع العبوات، في قرى تابعة لمدينة الحويجة جنوب غربي كركوك.
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كما أشار البيان إلى أن القوة نفسها عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة، وقنبلة هاون عيار 82 ملم قديمة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على إثنان من المشتبه فيهما بنفس المنطقة.
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