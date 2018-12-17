صحيفة: مجلس وزراء الكويت يقبل استقالة وزير النفط عقب عودته من السعودية

وزعمت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلا عن مصادر وصفتها بالـ"مطلعة" أنه "تم قبول استقالة وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، بخيت الرشيدي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرشيدي "كان قد تقدم باستقالة مكتوبة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك".

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وأوضحت الصحيفة أن "الرشيدي لم يحضر اجتماع مجلس الوزراء اليوم".

وتولى الرشيدي منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت في ذلك الوقت خلفا لعصام المرزوق.

وأفادت وسائل إعلام كويتية الشهر الماضي بأن نوابا في مجلس الأمة يسعون لاستجواب الرشيدي أمام المجلس فيما يتعلق بإخفاقات في ملف النفط.

وكانت صحف كويتية كشفت النقاب عن زيارة سرية قام بها الرشيدي والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، إلى السعودية.

وأفاد نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، بأن وزير النفط الكويتي التقى نظيره السعودي خالد الفالح، وتطرقا إلى الاختلاف في وجهات النظر حول حقلي "الخفجي" و"الوفرة" ما أدى إلى وقف الإنتاج فيهما.