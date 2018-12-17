الدفاع الروسية تشير إلى الوضع الإنساني الكارثي في مخيم "الركبان"

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موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة: "في 17 ديسمبر، جرت مشاورات في موسكو بين نائب وزير الدفاع، الفريق أول ألكسندر فومين ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك".
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كما تم لفت انتباه المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني الكارثي في بعض مناطق سوريا، خاصة مخيم "الركبان" ومدينة الرقة.
وأضاف البيان أن الاجتماع أكد العزم المتبادل على التعاون البنَاء في حل المشكلات الإنسانية في سوريا. واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الهلال الأحمر السوري قد قالت في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن آلاف السوريين في مخيم الركبان يعانون من نقص حاد بالمواد الغذائية وانعدام الخدمات الطبية الأساسية ، كما يفتقر المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي والمقومات الأساسية للسكن.
ويذكر أن قافلة إنسانية كانت قد وصلت إلى مخيم الركبان يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محملة بالمواد والمنتجات الغذائية والأدوية والضروريات الأساسية التي بلغ إجمالي وزنها 450 طنا.
وكانت عناصر الشرطة العسكرية الروسية والمروحيات العسكرية الروسية تقوم بتأمين تحرك القافلة من دمشق إلى المنطقة المحيطة بالقاعدة الأمريكية في التنف.
وفي 11 كانون الأول/ ديسمبر أفاد رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع الذاتي، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، بأنه يتم الترويج لفكرة إرسال قافلة إنسانية ثانية إلى مخيم "الركبان" عن طريق الأمم المتحدة وأن روسيا وسوريا على استعداد لدعم هذه المبادرة.
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