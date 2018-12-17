دمشق: أولويتنا تحرير إدلب وننسق مع روسيا... وعلى الاحتلال الرحيل

نقلت وكالة "سانا" للأنباء أن وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم قال خلال لقاء أساتذة وطلاب جامعة دمشق على مدرج الجامعة اليوم الإثنين إن "أولوية القيادة السورية هي تحرير محافظة إدلب من التنظيمات الإرهابية".

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وأشار المعلم إلى "التنسيق دائم بين سوريا وروسيا بهذا الشأن ولفت في الوقت نفسه إلى "أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابيين لم يلتزموا باتفاق سوتشي".

وأكد الوزير السوري "أن القيادة السورية تفضل الحوار السياسي إذا كان يحقق الهدف بتخليص إدلب من الإرهاب وفي النهاية فإن القرار هو تحرير جميع الأراضي السورية كاملة".

وأوضح الوزير المعلم أنه من المبكر الحديث عن بدء عمل اللجنة الدستورية مؤكدأ أن تأخر تشكيل اللجنة ناجم عن "محاولة عدد من الدول الغربية التدخل فيها إضافة إلى العقبات التي وضعتها تركيا في طريق تشكيلها".

وأضاف المعلم أن الأكراد هم جزء من النسيج السوري، وبين موقف الحكومة السورية من الممارسات الكردية وأشار إلى أن "السوريين الأكراد جزء من النسيج السوري والحكومة السورية مستعدة للحوار دائما لما فيه مصلحة الدولة ناصحا الجميع بعدم الانجرار وراء الوهم الأمريكي".

وبشأن وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية بشكل غير شرعي ودون تنسيق مع الدولة السورية بين المعلم أن "هذه الدول تريد أن تجد لنفسها أدوارا في الحل السياسي للأزمة في سورية وهذا الشيء لن يحصلوا عليه وعليهم أن ينهوا احتلالهم للأراضي السورية".