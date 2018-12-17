إغلاق 50 مخبزاً في صنعاء ومحافظات أخرى لهذا السبب

أعلنت الأجهزة الخاضعة للحوثيين إغلاق 50 مخبزاً في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات بسبب اتهامها بمخالفة الأوزان المخصصة.

وذكرت مصادر تابعة للحوثيينأنه تم إغلاق 30 فرنا ومخبزا في امانة العاصمة بالتزامن مع اغلاق 20 مخبزا في عدد من المحافظات في إطار الحملة التي ركزت اليوم على المخابز والأفران والمتلاعبين بالأوزان.

وكانت الاجهزة الخاضعة للحوثيين بدأت حملة لإغلاق محلات ومتاجر في العديد من المحافظات بتهمة الاسعار لكن مصادر محلية شككت في الدوافع واعتبرت أن البعض من المحال المستهدفة رفضت دفع الاتاوات.