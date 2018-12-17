شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدخل السياحى فى الاردن عام 2018 الى 5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدخل السياحي للأردن عام 2018 الى نحو 5 مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه الذي سجل نحو 4,6 مليار دولار، بحسب ما أعلن بيان صادر عن وزارة السياحة الأردنية.

وقال البيان ان "الدخل السياحي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر (الماضي) قد وصل إلى 3 مليارات و455 مليون دينار (حوالى خمسة مليارات دولار)".

وكان الدخل السياحي للمملكة سجل حوالى 4,6 مليار دولار في العام 2017 وحوالى 4,1 مليار دولار في العام 2016.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "هذا الإرتفاع قد تحقق بفضل الأداء المميز للقطاع السياحي وبفضل توالي الإرتفاعات في مؤشرات أداء القطاع السياحي المسجّلة".

وبيّنت أن "مجموعات الدول الأوروبية قد تصدرت أعداد سياح المبيت بنسبة بلغت 51،5% تلتها دول آسيا والباسيفيك بنسبة 24،4% ، والدول الأميركية بنسبة 22،9% والدول الأفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 21،6%".

وفي المملكة عشرات المواقع السياحية ابرزها مدينة البتراء الاثرية، احدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، والبحر الميت الذي يعد اخفض بقعة على وجه الارض ناهيك عن خواصه العلاجية، والمغطس حيث موقع عماد السيد المسيح.

ويعتمد اقتصاد الاردن البالغ عدد سكانه حوالى 9,5 مليون نسمة وتشكل الصحراء نحو 92% من مساحة اراضيه، الى حد كبير على دخله السياحي الذي يشكل نحو 14% من اجمالي الناتج المحلي.