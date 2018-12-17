رجل يطالب بفحص الـ دي ان اي لإثبات طفلته الرضيعة…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على إثر الدعوى الشرعية التي أقامتها الزوجة في مواجهة زوجها لنفقة ابنتها الوليدة قام الزوج بالرد على الدعوى بالمحكمة الشرعية ببحري أفاد في بلاغه أنه كان يؤمن سكناً لزوجته الحبلى.

إلا أنه فوجئ بإخلائها المنزل إلى أن علم أنها ارتحلت لمنزل يخص أقاربها ووضعت ابنة وأبدى موافقته على ما تصدره المحكمة الشرعية من نفقة لابنته إلا أنه يطالب المحكمة بإجراء فحص (DNA) للابنة الوليدة وذلك لإثبات نسبها إليه رغم علمه بأن الأبن للفراش .

ويتابع الزوج بحسب صحيفة الدار الإجراءات إلى حين اكتمال إجراءات النظر في الطلب المقدم من الزوج لإثبات نسب الطفلة الوليدة.