- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
على إثر الدعوى الشرعية التي أقامتها الزوجة في مواجهة زوجها لنفقة ابنتها الوليدة قام الزوج بالرد على الدعوى بالمحكمة الشرعية ببحري أفاد في بلاغه أنه كان يؤمن سكناً لزوجته الحبلى.
إلا أنه فوجئ بإخلائها المنزل إلى أن علم أنها ارتحلت لمنزل يخص أقاربها ووضعت ابنة وأبدى موافقته على ما تصدره المحكمة الشرعية من نفقة لابنته إلا أنه يطالب المحكمة بإجراء فحص (DNA) للابنة الوليدة وذلك لإثبات نسبها إليه رغم علمه بأن الأبن للفراش .
ويتابع الزوج بحسب صحيفة الدار الإجراءات إلى حين اكتمال إجراءات النظر في الطلب المقدم من الزوج لإثبات نسب الطفلة الوليدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يطالب بفحص الـ دي ان اي لإثبات طفلته الرضيعة… على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .