الكاردينال يصدر قرار بشأن مباراة الهلال والإفريقي بامدرمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تجد مباراة الهلال والإفريقي التونسى المقامة بمدينة امدرمان في إياب دور 32 من البطولة الأفريقية اهتماماً كبيراً من قبل إدارة الهلال حيث أعلن رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال فتح الأبواب أمام الجماهير بالمجان من أجل ضمان دخول أكبر عدد من الجماهير للإستاد لمؤازرة الهلال في المباراة الحاسمة وكان الهلال قد خسر أمام بثلاث أهداف في تونس.

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