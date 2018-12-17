حَكُومَة ومُتْحَكِّمَة.. بقلم عبد اللطيف البوني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

الأمر الطبيعي لا بل الواجب أن تكون الحكومة مُدركةً لأوضاع البلاد الاقتصادية والمالية على مدى العام، وإلا أصبحت الميزانية السنوية والتي تبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر والتي تضعها وزارة المالية ويُجيزها مجلس الوزراء ثُمّ البرلمان ثُمّ يُوقِّع عليها رئيس الجمهورية فتصبح قانوناً واجب النفاذ أصبحت عديمة الجدوى أو حبراً على ورق.. خَلِّيك مِنَ ميزانية الدولة، فلنقل يجب أن تكون حكومة ولاية الخرطوم ومن خلفها الحكومة الاتحادية بحكم أن مقرّها العاصمة مُدركتان للأوضاع المالية والخدمية في ولاية الخرطوم على مَدَى العام.. طيِّب سيبك من مَدَى العام فلنقل في شهر ديسمبر فقط بمعنى أن تَكونا مُدركتين بأوضاع الوقود وأوضاع الخُبز في هذا الشهر، فالأسبوع الأول مثلاً به نَقصٌ في كَذا وكَذا، الأسبوع الثاني سَوف يصل النقص قمّته ثُمّ تدخل الدولة كمُشترية للدولار من السُّوق الأسود لشراء البترول من عرض البحر فيصل الدولار كذا بالجنيه السُّوداني وأنّ هذا البترول سوف يصل في مُنتصف الشهر، وأنّ الانفراج سوف يبدأ ببداية الأسبوع الثالث.

وفيما يَتَعَلّق بالخُبز أنّ الدقيق المُتسرِّب يُمكن أن يَصل إلى كذا، وأن المنطقة الفلانية لضعف الرقابة ستكون بها أزمة..!

(2)

لكن الشاهد أنّ الحكومة أو بالأحرى الحكومتين قد فُوجئتا بالأزمة الطاحنة والتي تَمظهرت في الصُّفوف المُتَرَاصّة على مَدّ البصر حول مَحَطّات الوقود وأفران الخُبز في كُلّ العَاصمة، تلك الأزمة التي وصلت مَدَاها في نهاية الأسبوع الثاني من هذا الشهر، والواضح كذلك أنّ وزارة المالية قد وَضَعَت يديها على رأسها مُستغربةً من الانهيار التي حَدَث للجنيه السُّوداني سَوَاء اشترت من السُّوق الأسود أو لم تَشترِ، وأغلب الظن أنّ كافّة المسؤولين الحكوميين وإن شئت كل الدستوريين في المركز والولاية قد فُوجئوا بالحالة التي وَصَلت إليها البلاد خَاصّةً ما حَلّ بالجنيه السوداني..!

(3)

والحال كذلك من المُؤكّد أنه قد انعقدت عدّة اجتماعات في عدّة أماكن، ولعلّ أشهرها اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم (يوم الخميس بالليل)، ذلك الاجتماع الذي قيل إنه استمر سبع ساعات فأعلنت بعض مُقرّراته بصُورةٍ عامةٍ دُون تفصيلٍ.. ومن المُؤكّد أنّ هذا الاجتماع قد سَبقته ثُمّ أعقبته اجتماعات أضيق فكانت النتيجة تَحَسُّناً كَبيراً في إمداد الوقود وكذا الخُبز وقليل انخفاض في سعر الدولار مساء الجمعة ونهار السبت وصباح هذا اليوم الأحد (ساعة كتابة هذا المقال)..! ولا شَكّ عندي أنّ كَثيراً من أعضاء الحكومة خَاصّةً صنف (صحبة راكب) قد فُوجئوا بانفراج الأزمة الذي قد يَكون مُؤقّتاً مثلما فُوجئوا بحُدُوثها، وقد يكون بعض أعضاء الحكومة مُدركين لمُجريات الأمور، لكن فاقدين للحيلة، ولكن ربما كان الأمر مُختلفاً في الحزب، فعلى الأقل بعض أعضاء المَكتب القيادي قاموا بدور الوسيط.

(4)

دَور الوَسيط بين القوة المُتحكِّمة الخفية والقُوة الحاكمة الظاهرة فـ(الزيت) في هذه المُتحكِّمة، أما أين هي؟ وما شكلها؟ وماذا تريد؟ أحسن تسألوا العنبة..؟!