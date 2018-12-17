المريخ السوداني يواجه مولودية الجزائر في كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - البطولة العربية الخليج 365 : أسفرعت قرعة كأس زايد للأندية الأبطال عن مواجهة المريخ السوداني لمولودية الجزائر في ثمن نهائي البطولة. وستلعب مباراة الذهاب بالجزائر، فيما تلعب مباراة الإياب بالخرطوم. وسيلتقي الهلال السعودي مع الاتحاد السكندري، فيما يواجه الوصل الإماراتي الأهلي السعودي، ويواجه الرجاء البيضاوي نظيره النجم الساحلي التونسي.

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