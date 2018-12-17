الهجرة المصرية تعلن تدشين مؤسسة جديدة لعلماء مصر في الخارج

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وأكدت مكرم في كلمتها خلال افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر "مصر تستطيع"، أنها ستكون همزة وصل بين العلماء في الخارج ووطنهم الأم، لتعظيم الاستفادة من خبراتهم الكبيرة.
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ويحسب بيان للوزارة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تتشكل المؤسسة من المجلس الاستشاري برئاسة وزيرة الهجرة والعلماء المصريين في الخارج، ومجلس الأمناء.
ويتضمن مجلس الأمناء، الدكتور هاني الناظر رئيسا لمجلس الأمناء، والإعلامي أحمد فايق الأمين العام، ومها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي، والدكتور مصطفى زمزم.
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