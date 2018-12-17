نائب عراقي: محافظ البصرة يجمع بين منصبين... ومطالب الشارع مستحقة

وأضاف النائب عن محافظة البصرة، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الإشكالية القانونية في منصب المحافظ تسببت في أزمة كبيرة في الوقت الراهن، خاصة بعد حصول أسعد العيداني على عضوية البرلمان.

وأكمل خلاطي "وهو ما دفع مجلس المحافظة إلى فتح باب الترشح على منصب المحافظ، فيما يرى الأخير أنه ليس نائبا حتى الآن، كونه لم يؤد اليمين الدستوري، ويرى مجلس المحافظة أن العيداني أصبح نائبا في البرلمان وعليه مغادرة منصب المحافظ، إلا أن العيداني يرى أن هناك بعض المشروعات التي يريد إنجازها قبل انتقاله إلى مجلس النواب".

وتابع "الأزمة تتعلق بإشكالية قانونية، خاصة أن تمسك المحافظ بعدم أداء اليمين الدستوري حتى الآن خلق فجوة قانونية، في ظل تعطل القانون الذي يحدد الفترة التي يجب أن يؤدي النائب فيها اليمين الدستوري، ما جعل العيداني يجمع بين منصبين في وقت واحد".

وأكد خلاطي مشروعية المطالب التي يحملها الشارع، وأن نواب المحافظة يعملون على الضغط على الحكومة لسرعة الإنجاز والتنفيذ لمطالب المتظاهرين، كما يلتقون بعض المتظاهرين للسماع لمطالبهم والتأكيد على العمل عليها.

وتشهد محافظة البصرة بعض الاحتجاجات إثر تدني الخدمات، وتلوث المياه، وعدم تنفيذ الإصلاحات ومطالب المتظاهرين في المرة الأولى.