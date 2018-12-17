الحلبوسي يبحث إجراءات بشأن التأشيرة والحج مع وزير الخارجية السعودية

وبحث اللقاء عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية.

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وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، ناقش اللقاء تسهيل حصول العراقيين على التأشيرة، والإسراع بنصب أجهزة في بغداد لهذا الغرض، والسعي إلى زيادة حصة العراق من مقاعد الحج.

وجرى تأكيد تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي —السعودي، وأن يكون الاجتماع القادم في بغداد، وضرورة توسيع آفاق التعاون بين البلدين في المجالات كافة، لا سيما ملف الإعمار والاستثمار في مجال الطاقة والصحة والنقل، والإسراع بتنفيذ المبادرة السعودية فيما يخص إنشاء الملعب الرياضي في بغداد، وتطوير منفذ عرعر، وأموال المنحة البالغة مليار دولار ونصف، المخصصة لإعادة إعمار العراق في مؤتمر الكويت.