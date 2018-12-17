الأردن يكشف عائداته من السياحة منذ بداية عام 2018

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أفاد بيان صادر عن الوزارة، اليوم الإثنين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن "الدخل السياحي بلغ 3 مليار و455 مليون دينار أردني (نحو 4.87 مليار دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
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وأشارت إلى أن أعداد المجموعات السياحية التي زارت المملكة ارتفعت بنسب كبيرة خلال شهر تشرين الثاني من هذا العام، وفق النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن الوزارة، إذ ارتفعت أعداد السياح الذين زاروا المملكة خلال هذا الشهر على شكل مجموعات سياحية إلى (86.320) ألف سائح مقارنة بنحو (61.620) ألف سائح للفترة ذاتها من عام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 40.1%.
وأشار البيان إلى أن أداء القطاع يشير إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال شهر نوفمبر من هذا العام، وأن معظم الجنسيات شهدت ارتفاعا في معدل نمو سياح المبيت مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، فقد بلغت نسبة الارتفاع في أعداد سياح المبيت الإجمالي لهذا الشهر 9.4% بعدد زوار (298.333) سائح مقارنة بـ (272.654) سائح للفترة ذاتها من عام 2017.
وبينت الوزارة أن مجموعات الدول الأوروبية تصدرت أعداد سياح المبيت حسب مجموعة الجنسية بنسبة ارتفاع بلغت 51.5%، تلتها دول آسيا والباسيفيك بنسبة 24.4%، والدول الأميركية بنسبة 22.9% والدول الأفريقية بنسبة ارتفاع بلغت 21.6%.
وفيما يتعلق بأعداد زوار المواقع الأثرية الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني، فقد شهدت جميع المواقع الرئيسية ارتفاعا ملحوظا في أعداد الزوار من جميع الجنسيات العربية والاجنبية والمقيمين، فقد بلغ عدد زوار البترا 100.210 ألف زائر بنسبة ارتفاع 32.9% وفي جرش 33.789 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى 46.3% وفي وادي رم 30.468 ألف زائر بنسبة ارتفاع 50.3% وفي كنيسة مادبا الخارطة 45.200 بنسبة ارتفاع 53.7%، فيما بلغ عدد زوار جبل نيبو 65.323 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت إلى 159.8% وفي موقع المغطس 17 ألف زائر بنسبة ارتفاع وصلت 23.7 %.
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