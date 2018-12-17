أردوغان وعاهل الأردن يبحثان التطورات الإقليمية

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365 بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، التطورات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "بحث العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة"، دون مزيد من التفاصيل.

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