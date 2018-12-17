"الوطنية للتحرير": ندعم أي عملية تركية ضد "ي ب ك/بي كا كا" بسوريا

إسطنبول/ محمد مستو/ الخليج 365

أعربت "الجبهة الوطنية للتحرير"، التابعة للجيش السوري الحر، عن دعمها لتركيا في أي عملية محتملة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شرق نهر الفرات.

وقالت الجبهة، في بيان، الإثنين، على صفحتها بـ"تويتر"، إنها "تدعم بكل قوة أية جهود تبذل لتحرير جميع المناطق السورية التي تسيطر عليها الميليشيات الانفصالية الإرهابية، لإعادة المهجرين وتحقيق الاستقرار فيها".

وأشارت إلى أن "مكونات الثورة كانت عنصرًا فعالًا وأساسيًا في محاربة تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات الانفصالية الإرهابية بمنطقتي درع الفرات، وغصن الزيتون (شمالي حلب) من منطلق المصالح المشتركة بين الثورة السورية والحليف التركي".

واستهجن البيان محاولات العرقلة والتدخل من قبل "بعض الأطراف المحيطة لمنع فتح تلك المعركة".

وشددت الجبهة على أنها لن تسمح لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، ولا لغيره، بتقسيم الأراضي السورية.

وأعلن الرئيس، رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، عزم بلاده إطلاق حملة عسكرية في غضون أيام، لتحرير المنطقة الواقعة شرق نهر الفرات، من التنظيم.