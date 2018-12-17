إعلان مرتقب بجنيف لتشكيل لجنة دستور سوريا

أنقرة / الخليج 365

قالت مصادر دبلوماسية تركية، الإثنين، إنه من المنتظر الإعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا، في جنيف، الثلاثاء.

وفي هذا السياق، سيلتقي وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء، نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما أفادت به المصادر للأناضول.

وكشفت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنه من المنتظر أن يُعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية، في اجتماع رباعي يضم الوزراء الثلاثة والمبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.

وكان القرار رقم 2254 (عام 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" الذي عقد في سوتشي، حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية، من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات مجتمع مدني سورية.

ورغم التقدم السريع نسبيا في التفاهم حول الأسماء في مجموعتي النظام والمعارضة، إلا أن عملية تحديد المجموعة الأخيرة، شهدت عراقيل بسبب مواقف النظام السوري المتعنتة.

وطوال العام الجاري، أجرى دي ميستورا لقاءات مع الدول الضامنة ووفود النظام والمعارضة في جنيف، فيما التقى مسؤولون أتراك وروس وإيرانيون مرارا من أجل التفاهم حول الأسماء التي ستشارك في اللجنة المعنية بإعادة صياغة الدستور السوري.

وأكدت تركيا خلال المباحثات على ضرورة أن تتسم اللجنة بـ"التوازن والقبول من الأطراف".

واتفق زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خلال قمتهم الرباعية حول سوريا في 27 اكتوبر باسطنبول، على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، لغاية 31 ديسمبر الحالي.