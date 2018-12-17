شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. ظهور نادر لنجل ولي العهد والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

المملكة تقطع الطريق على مستغلي قضية "خاشقجي"

لازالت بعض المنصات الإعلامية المرتزقة تحاول استغلال قضية المواطن الصحفي جمال خاشقجي، معصوبة العينين عن الحقيقة وتصم أذنيها عن ما أعلنه أبناء ” حاشقجي ” عن ثقتهم في القيادة.

ويدرك المجتمع الدولي أن المملكة قائمة على العدل ولا تتهاون في إحقاق الحق، حيث أعلنت حكومة خادم الحرمين الشريفين أنها أمرت الجهات المختصة بالتحقيق في القضية، وإحالة المتهمين فيها للقضاء؛ لمحاسبتهم ومحاكمتهم وفقًا للمنهج الشرعي ودون تهاون.

كما نححت النيابة العامة في إظهار ملابسات القضية واستجلاء الحقيقة وإحالتها للجهات القضائية التي ستفصل فيها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام القضائي المعمول به في المملكة.

وتم إعلان ذلك بكل شفافية ووضوح؛ وهو الأمر الذي قطع الطريق على كل مَن يحاول استغلال هذه القضية لتحقيق مصالح سياسية أو غيرها.

الملك سلمان يبحث مع رئيس البرلمان العراقي آفاق التعاون

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي يرافقه عدد من أعضاء المجلس.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وآفاق التعاون الثنائي بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب العراقي، أعضاء مجلس النواب هشام عبد الملك، ونهلة جبار، ونايف مكيف، وشيروان ميرزا، وحسين ماجد، وعلي يوسف، وفالح ساري، وزياد الجنابي، وسفير الجمهورية لدى المملكة الدكتور قحطان الجنابي.

ظهور نادر لنجل ولي العهد

أظهرت صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الصغير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نجل ولي العهد.

وأكد حساب ”تاريخ آل سعود”، أن الصورة المتداولة هي للأمير الصغير سلمان بالفعل، دون أن يورد مزيدًا من التفاصيل عن مكان وتاريخ التقاطها.

وتتكون أسرة صاحب السمو الملكي من زوجته، وأربعة أطفال، يعيشون بعيدًا عن الإعلام.

مهرجان الجنادرية 33 يفتح أبوابه في هذه المواعيد

كشف مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة في دورته ٣٣، عن المواعيد الرسمية المخصصة للزيارة، لكل من الرجال والعائلات الراغبة في حضور فعالياته المختلفة.

وتبدأ فعاليات مهرجان الجنادرية للرجال في الفترة من يوم الجمعة الموافق 14-4 إلى الإثنين الموافق 17-4، أما العائلات فتبدأ الفترة المخصصة لهم من يوم الثلاثاء الموافق 18-4 إلى الأربعاء الموافق 3-5-1440هـ، علما بأن مواعيد الزيارة الرسمية للمهرجان بشكل عام هي من الساعة ١١ صباحا حتى ١١ مساء على مدار الأسبوع ماعدا الجمعة، الذي خصصت فيه الزيارة من الساعة ٢ ظهرًا حتى 12 صباحًا.

ويفتتح مهرجان الجنادرية ٣٣ بسباق الهجن السنوي الكبير، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس المقبل.

مختصون: تطبيق غرامات رسوم الأراضي البيضاء يجعل لها قيمة مضافة

أكد مختصون عقاريون، على ضرورة الحزم في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وفرض الجزاءات والغرامات النظامية، التي تجعل لهذه الأراضي قيمة مضافة في كل العمليات العقارية، حيث نبه المختصون، لعدم التساهل في إيقاع العقوبات لمواكبة التطور، الذي يحدث في مشاريع الإسكان وإنعاش السوق العقاري الذي له دور ووزن اقتصادي كبير.

وعن ذلك، أوضح المطور العقاري حسن القحطاني، أن وزارة الإسكان بذلت جهودًا مقدرة في تطوير البنية التحتية في كثير من الأراضي؛ وهو الأمر الذي يسهم في توفير معروض يقلص من الفجوة مع الطلب.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج ”الرسوم”، نجح في استيعاب كثير من تلك الأراضي ومنحها قيمة مضافة لصالح التطوير العقاري، وإنشاء مشاريع سكنية لصالح المستفيدين.