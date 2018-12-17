شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقين في حادث مروري بعد أداء الاختبارات بـ«وادي الدواسر» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وادي الدواسر:
تُوفي طالبان “شقيقان” بمحافظة وادي الدواسر؛ إثر حادث مروري وقع لهما، بعد انتهاء اليوم الأول من الاختبارات.
وتشير التفاصيل إلى أن الحادث المروري وقع وهما في طريق عودتهما لمنزلهما؛ بعد الانتهاء من أداء الاختبار لليوم الأول في ثانوية النويعمة بوادي الدواسر؛ حيث أصيبا إصابات متعددة، ونقلا إلى المستشفى العام، وتُوفيا بعد وصولهما.
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