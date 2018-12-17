شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تفتتح طريق «الملك سلمان» بتمويل سعودي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

افتتح دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز ، بحضور صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن ، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري اليوم، طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز (الزرقاء – الأزرق – العمري) الممول من المملكة العربية السعودية / الصندوق السعودي للتنمية بقيمة (200) مليون دينار أردني بطول (100) كيلومتر.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز خلال كلمة له في الافتتاح، إن افتتاح الطريق يأتي تتويجًا للعلاقة الاستراتيجية الأردنية السعودية التاريخية، مقدمًا الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، على دعمه المتواصل للأردن.

وأوضح أن افتتاح الطريق مؤشر على مضي الأردن قدمًا في تحقيق دولة الإنتاج حيث توفير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الطريق يعد شريانًا مهمًا بين الأردن والمملكة العربية السعودية ومن خلالها إلى دول الخليج العربي.

من جهته، قال وزير الأشغال والإسكان العامة الأردني المهندس فلاح العموش، إن تنفيذ الطريق تم بمنحة من المملكة العربية السعودية، وبقرار مجلس الوزراء الأردني اعتمدت تسمية الطريق بطريق “الملك سلمان بن عبدالعزيز تكريمًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وللمملكة العربية السعودية لإسهامهم في تنفيذ هذا الطريق الإقليمي المحوري والطريق الصحراوي وإسهامهم بمشاريع البنية التحتية في الأردن.

وبين في تصريح صحفي، أن المشروع يهدف الى تحسين مستوى البنية التحتية لأن الطريق حيث يُعد الطريق محورًا إقليميًا لحركة التجارة الإقليمية ، ومعبرًا للمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، كما يسهل حركة المسافرين على الطريق ويؤمن مستوى أكبر من السلامة المرورية.

ويعد الطريق الجديد من أهم مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية ، وتم تنفيذه من قبل ائتلاف مقاولين أردني سعودي وهو طريق محوري مهم للتجارة الإقليمية ، ومعبرًا للأردن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ويسهل حركة المسافرين ويؤمن مستوى أكبر من السلامة المرورية.