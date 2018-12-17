شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث جديد لـ واتس آب لوقف نشر الشائعات والأخبار المفبركة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-وكالات

أصبح “نشر الشائعات والأخبار الكاذبة” من أبرز التهم التي تواجهها منصة التواصل الفوري “واتس آب”، خاصة بعد وقوع أكثر من حادثة على أعقاب نشر أخبار غير حقيقية، مثل حدوث بعض الوفيات، الأمر الذي دفع واتس آب إلى إطلاق تحديث جديد من شأنه القضاء على نشر الشائعات.

ووفقاً لما نشره موقع metro البريطاني، بعد هذه الحوادث الأخيرة قررت واتس آب في النهاية الحد من القدرة على تداول الرسائل عن طريق منع المستخدمين من مشاركة أي محتوى لأكثر من خمسة أشخاص أو مجموعات وإزالة زر المشاركة السريع الموجود بجوار الرسائل.

وقد تم طرح هذه الميزة في البداية في الهند، إلا أن واتس آب طرحت هذه الميزة في النهاية لمختلف دول العالم، ومع آخر تحديث لـ واتس آب، لن يكون المستخدم قادراً بعد الآن على إرسال رسالة إلى أكثر من خمسة أشخاص، حيث كان من الممكن قبل التحديث مشاركة أي منشور مع ما يصل إلى 20 شخص، الأمر الذي من شأنه المساعدة على نشر الشائعات في النهاية.

جدير بالذكر قُتل في الهند أكثر من 40 شخصاً على يد العصابات في العامين الماضيين بعد انتشار شائعات كاذبة حول اختطاف الأطفال أو سرقة الأعضاء عبر واتس آب، وفي المكسيك تم حرق اثنين من الأبرياء على قيد الحياة الشهر الماضي بسبب الأخبار الكاذبة التي تم تداولها عبر التطبيق.