برلمان النمسا يحظر شعارات "الإخوان" الإرهابية

وافق برلمان النمسا على تعديل "قانون الرموز"، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المنظمات المتطرفة، وبينها جماعة "الإخوان" الإرهابية.



واعتمد البرلمان مشروع قرار حظي بمصادقة مجلس الوزراء لحظر استخدام شعارات ورموز المجموعات المتطرفة والإرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل أن هذه المبادرة التشريعية "تستهدف مجموعات تقوم بممارسة وتطوير أنشطة على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون".

وأضاف أن خبراء متخصصين فى حماية الدستور يعكفون حاليا على وضع قائمة للشعارات والرموز المحظورة طبق القانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ، مطلع مارس/أذار المقبل.

وحظي القانون بدعم حزب الشعب المحافظ الحاكم وشريكه الائتلافي حزب الحرية، بينما طالبت أحزاب المعارضة بضم شعارات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى قائمة الرموز المحظورة.

وتجدر الإشارة إلى اعتماد وتطبيق هذا القانون منذ عام 2014، وهو يمنع استخدام شعارات تنظيمي القاعدة وداعش، ثم تم تعديله حتى يشمل مجموعات إرهابية أخرى.