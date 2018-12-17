آلاف الأتراك يتظاهرون ضد أردوغان: لن نسدد فاتورة أزماتك

خرج آلاف الأتراك، الأحد، في مظاهرة بديار بكر جنوب شرقي البلاد، احتجاجا على ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، وسط هتافات منددة بسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتجمع المحتجون، الذين لبوا نداء كونفدرالية نقابات عمال الخدمة العامة، في وسط مدينة ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرق تركيا ذات الغالبية الكردية، تحت رقابة أمنية مشددة، وحملت إحدى اللافتات شعار "لن نسدد فاتورة الأزمة الاقتصادية".

يُشار إلى أن الوضع الاقتصادي التركي تدهور في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع الولايات المتحدة، ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة.

وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 21,62 بالمئة بالنسق السنوي، متباطئا بشكل ضئيل عن مستواه في أكتوبر/تشرين الأول.





وطالب المحتجون الذين قدموا من مختلف مناطق الجنوب والجنوب الشرقي أيضا بإعادة المطرودين الـ140 ألفا من وظائفهم، إثر محاولة الانقلاب في 2016، إلى أماكن عملهم.

وجرت احتجاجات ديار بكر في أجواء احتفالية، واستمرت نحو 3 ساعات، دون توتر مع قوات الأمن.