دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عندما يتعلق الأمر بتسجيل الشاشة، فهناك الكثير من الخيارات المتاحة على متجر قوقل بلاي، يُمكِن من خلالها المستخدم الإستعانة بها من أجل تسجيل فيديو لشاشة جهازه الأندرويد، لكن الحقيقة تُقال أن أغلب هذه التطبيقات تتضمن إعلانات مُزعجة، فضلًا عمليات شراء داخلية تبدو غير ضرورية إلى حد ما لمثل هذه المهمة البسيطة.

لهذا السبب تم تطوير تطبيق MNML Screen Recorder الذي يأتي بهذه المهمة بدون أي إعلانات ولا أي عمليات شراء داخلية، وقدومه بواجهة بسيطة سهلة الاستخدام.

أما فيما يخص طريقة استخدامه، فهي كمثل طريقة عمل باقي التطبيقات في مجاله، حيث عند البدء في تسجيل الشاشة، سيظهر خيار إيقاف التشغيل أو الإيقاف المؤقت في لوحة الإشعارات السريعة، ويتضمن خيار الحفظ التلقائي على أحد خدمات التخزين السحابي المعروفة.

أخيرًا تطبيق MNML Screen Recorder متاح للتحميل بشكل مجاني وكامل على متجر قوقل بلاي، وأجدر بالإشارة أن التطبيق ما زال في مرحلته التجريبية “بيتا”، لذلك قد تتعرض الآن لأعطال فجائية وعدم استقرار في تجربة التطبيق.

التدوينة تطبيق MNML Screen Recorder الجديد لتسجيل شاشة جهازك الأندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.