شهاب محمد - الخرطوم - الجيش الأمريكي يعلن مقتل 62 من حركة الشباب في الصومال الخليج 365: قال الجيش الأمريكي الاثنين إنه نفذ ست ضربات جوية يومي السبت والأحد الماضيين في محيط منطقة جندرشي في محافظة بنادر وسط جنوب الصومال ما أسفر عن مقتل 62 عنصرا من حركة الشباب الصومالية.وفي بيان لها، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إن “أربع ضربات نُفذت يوم السبت وأسفرت عن مقتل 34 متشددا فيما نُفذت ضربتان أمس الأحد أسفرتا عن سقوط 28 قتيلا”.وأضافت أفريكوم: “نفذت القيادة العسكرية الأمريكية فيا أفريقيا (أفريكوم) وشركاؤنا الصوماليون تلك الضربات الجوية لمنع الإرهابين من استغلال المناطق النائية كملاذ آمن للتآمر وتوجيه الأوامر والتجنيد والإيعاز بشن هجمات مستقبلية”، وفق تعبيرها. عربي21

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