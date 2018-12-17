تركي آل الشيخ يعلن عن بطولة عربية للمنتخبات الكبار... وقرعة نارية لكأس زايد

كتب الحساب الرسمي للاتحاد العربي على "تويتر": "معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ يوجه الأمانة العامة للاتحاد بالعمل على تنظيم نسخة أخرى لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال".

وأضاف: "كما طالب بإطلاق بطولة عربية للمنتخبات الكبار".

وتأهلت أندية: النجم الساحلي التونسي والاتحاد السكندري المصري والمريخ السوداني والرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، إلى دور الثمانية من عرب أفريقيا، مقابل الوصل الإماراتي، والهلال والأهلي السعوديين من عرب آسيا.

وجاءت قرعة ربع النهائي التي سحبت اليوم على النحو الآتي…

1- الهلال السعودي × الإتحاد السكندري

2- الوصل الإماراتي × الأهلي السعودي

3- الرجاء البيضاوي × النجم الساحلي

4- مولودية الجزائر × المريخ السوداني



فيما ستكون قرعة نصف النهائي على النحو الآتي:

— الفائز من مواجهة: الهلال السعودي والاتحاد السكندري يواجه الفائز من مواجهة الوصل الإماراتي و الأهلي السعودي.

— الفائز من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي يواجه الفائز من مواجهة مولدية الجزائر الجزائري والمريخ السوداني.