بعد استقبال الملك سلمان... دعوة رسمية لمسؤول سعودي لزيارة العراق

وبحث اللقاء في مجلس الشورى اليوم الاثنين، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة تفعيل عمل المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، ولجان الصداقة البرلمانية.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي حصلت "سبوتنيك" على نسخة أكد، على أهمية توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، لاسيما ملف الإعمار، من خلال تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في العراق، ودعم المملكة العربية السعودية لإعادة إعمار المدن المدمرة، بعد أن تحررت من إرهاب "داعش"، وكذلك التي تعاني من نقص في الخدمات.

ووجه الحلبوسي دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الشورى السعودي لزيارة بغداد.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي برفقة عدد من أعضاء المجلس.

وقال الحلبوسي: "العراق حريص على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي من خلال التنسيق المشترك وعلى المستويات كافة، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري ودعم التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية وتطويرها".

وشدد على "أهمية أن يكون للدول الشقيقة دور في ملف إعمار العراق، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من شركات وخبرات ستسهم في إعادة تأهيل العديد من المدن التي تضررت بفعل الإرهاب أو تلك التي تفتقر للخدمات والبنى التحتية".