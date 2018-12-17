دمشق تجدد إدانتها "جرائم" التحالف الدولي بقيادة واشنطن برسالتين للأمم المتحدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "وزارة الخارجية والمغتربين وجهت رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الجرائم التي ترتكبها طائرات "التحالف" غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

وقتل 17 مدنيا وأصيب آخرون من أهالي قرية البوخاطر في ريف دير الزور، أمس الأحد، في قصف لطيران التحالف الدولي.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر أهلية القول إن "طيران التحالف الدولي يرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي".

وكانت الخارجية السورية، وجهت يوم الجمعة 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية على السيادة السورية.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن وزارة الخارجية قالت إن آخر الاعتداءات كانت المجزرة التي ارتكبها طيران "التحالف الدولي"، غير الشرعي بقيادة واشنطن، في قرية الشعفة بريف دير الزور اليوم والعدوان الإسرائيلي أمس على منطقة الكسوة جنوب دمشق.