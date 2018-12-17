جوجل تنفق مليار دولار لإنشاء مقر جديد في نيويورك

أعلنت شركة جوجل الأمريكية، الإثنين، استثمار ما يفوق المليار دولار لإنشاء مقر جديد في مدينة نيويورك، فيما تتوسع بوجودها بممر التكنولوجيا في المدينة على ضفة نهر هدسون.

وقالت الشركة في مدونة على الإنترنت إن المقر الجديد المؤجر الذي تفوق مساحته 1.7 مليون قدم مربع سيكون الموقع الأساسي لمؤسسة الأعمال العالمية لجوجل، وذلك بعد أن اختارت أمازون نيويورك لتكون مقرها الثاني.

وكشفت الشركة في مارس/آذار الماضي عن شراء سوق تشيلسي بمانهاتن في صفقة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار.