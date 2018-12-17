السعودية تستنكر موقف مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن قضية خاشقجي

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استنكرت السعودية "الموقف الصادر مؤخراً عن مجلس الشيوخ الأمريكي" قائلة إن ما حدث للصحفي جمال خاشقجي "جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله إن السعودية " تستنكر الموقف الذي صدر مؤخراً من مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ويطال دور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وأضاف "لقد سبق التأكيد على أن ما حدث للمواطن جمال خاشقجي هو جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لأي محاولة للخروج بالقضية عن مسار العدالة في المملكة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت الخميس بتأييد إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن وحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن قتل خاشقجي فيما مثل توبيخا مزدوجا نادرا للرئيس دونالد ترامب.

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وقال المصدر إن السعودية‭ ‬"تأمل ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، منعا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما".