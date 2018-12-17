دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع HTC تكشف النقاب عن هاتف Desire 12s بسعر يبدأ من 194 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة HTC عن أحدث إصداراتها من الهواتف المتوسطة Desire 12s المميز بحجم شاشة 5.7 إنش والذي يتوفر للبيع اليوم في أسواق تايوان بسعر يبدأ من 194 دولار.

بعد إعلان شركة HTC عن هاتف Desire 12 خلال الأشهر الماضية، تقدم اليوم إصداراها الجديد Desire 12s مع شاشة بحجم 5.7 إنش مميزة بجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 18:9.

كما يضم هاتف Desire 12s رقاقة معالج Snapdragon 435، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 8.1 Oreo، وواجهة Sense UI.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة أمامية مع مستشعر 13 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية مع مستشعر 13 ميجا بيكسل أيضاً، كما يدعم كلا الكاميرتين فلاش LED.

كما يضم Desire 12s مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف، أيضاً يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM، مع بطارية بقدرة 3075 mAh.

مواصفات هاتف Desire 12s

شاشة بحجم 5.7 إنش بجودة عرض HD بلس بدقة 1440 في 720 بيكسل، وزجاج منحني 2.5D، وأبعاد 18:9

رقاقة معالج Snapdragon 435 ثماني الأنوية مع 4 من أنوية Cortex A53 بسرعة 1.4GHz، و4 من أنوية Cortex A53 بسرعة 1.1GHz، مع كارت شاشة Adreno 505

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo، وواجهة Sense UI.

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.2، وفلاش LED، وميزة PDAF للتركيز التلقائي، مع ميزة تصوير فيديو بدقة 1080 بيكسل

كاميرة أمامية 13 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4، وفلاش LED

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 154.2 في 72.7 في 8.3 مم، مع وزن 150

يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n، والبلوتوث 4.2، مع GPS، وGLONASS وخدمة NFC

بطارية بقدرة 3075 mAh

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف HTC Desire 12s باللون الأسود، الفضي، إلى جانب اللون الأحمر، على يأتي بسعر 194 دولار للنموذج الأول، وسعر 226 دولار للنموذج الأعلى، حيث يتوفر للبيع اليوم في أسواق تايوان.

المصدر

هذا الموضوع HTC تكشف النقاب عن هاتف Desire 12s بسعر يبدأ من 194 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.