دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 4 بسعر يبدأ من 449 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي الآن عن هاتفها المنتظر Nova 4 الذي يتميز بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة بدقة 25 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية 48 ميجا بيكسل، وسعر يبدأ من 449 دولار.

تقدم هواوي هاتف Nova 4 مع شاشة بحجم 6.3 إنش مميزة بجودة عرض FHD بلس، مع تصميم منحني للشاشة، وثقب في الشاشة بحجم 4.5مم، يضم مستشعر بحجم 3.05مم، وبدقة 25 ميجا بيكسل، مع سماعات أذن بحجم 0.85مم في حافة الشاشة، كما تشغل الشاشة نسبة 86.3% من إطار الهاتف.

ويضم هاتف Nova 4 رقاقة معالج Kirin 970، مع كارت شاشة Turbo 2.0، إلى جانب ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 9.0 Pie الذي يرتكز على واجهة EMUI 9.0.1 من هواوي.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في هاتف Nova 4 مع مستشعر رئيسي 48 ميجا بيكسل مميز بزوايا واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لإلتقاط تفاصيل أكثر دقة في صور portrait، إلى جانب مستشعر 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

هاتف Nova 4 مميز بتصميم زجاجي ثلاثي الأبعاد مع ألوان متدرجة، كما يضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، وبطارية بقدرة 3750 mAh مميزة بتقنية الشحن السريع.

مواصفات هاتف Huawei Nova 4

شاشة بحجم 6.4 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس بدقة 2310 في 1080 بيكسل، مع زجاج منحني، ونسبة 96% من ألوان NTSC

رقاقة معالج Kirin 970 ثماني الأنوية مع 4 من أنوية A73 بسرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية A53 بسرعة 1.8 GHz، كما تتميز الرقاقة بدقة تصنيع 10 نانومتر، وكارت شاشة Mali-G72 MP12

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة EMUI 9.0.1

يدعم اثنان من شرائح SIM

كاميرة خلفية مع مستشعر IMX586 بدقة 48 ميجا بيكسل أو 20 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، وفلاش LED، مع مستشعر 16 ميجا بيكسل مميز بزوايا واسعة 117 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مع مستشعر 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بدقة 25 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات 157 في 75.1 في 7.77مم مع وزن 172 جرام

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWiFi 802.11ac بتردد 2.4GHz/5GHz، والبلوتوث 4.2 LE، وGPS، وUSB C

بطارية بقدرة 3750 mAh تدعم تقنية الشحن السريع.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nova 4 بألوان متدرجة من الأحمر، الأسود، الأزرق، إلى جانب اللون الأبيض، على أن يأتي بسعر 449 دولار للنموذج المميز بمستشعر 20 ميجا بيكسل للكاميرة الخلفية، وسعر 492 دولار للنموذج المميز بمستشعر 48 ميجا بيكسل، حيث يتوفر للطلب المسبق اليوم وينطلق للأسواق في 27 من ديسمبر.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تعلن رسمياً عن هاتف Nova 4 بسعر يبدأ من 449 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.