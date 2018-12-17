دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تسجل براءة إختراع جديدة لجهاز قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات عن براءة إختراع جديدة لعملاق البرمجيات مايكروسوفت، تقدم فيها جهاز قابل للطي يتميز بشاشة مزدوجة.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهاتف لتطوير تصميم جديد للهواتف القابلة للطي، وشركة مايكروسوفت هي أيضاً واحدة من الشركات التي أشارت التسريبات السابقة إلى تطوير إصداراها الخاص من الهواتف القابلة للطي، والذي ظهر بالفعل في تسريبات خلال الفترة الماضية.

ومن جديد ترصد اليوم براءة إختراع جديدة لمايكروسوفت في الأجهزة القابلة للطي، حيث يظهر الجهاز الجديد بشاشة مزدوجة تطوى بحجم هاتف ذكي، حيث يربط كلا الشاشتين فواصل.

وقد أشارت بعض التسريبات خلال الفترة الماضية إلى أن مايكروسوفت لديها بالفعل جهاز قابل للطي يعرف بCentaurus، حيث يتميز هذا الجهاز بحجم أكبر في الشاشة المزدوجة، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الجهاز هو إصدار مايكروسوفت الذي تنافس به أجهزة Chromebook.

هناك أيضاً العديد من التسريبات التي أشارت إلى هاتف قابل للطي يعرف بAndromeda، إلا أن مايكروسوفت لم تقدم تفاصيل واضحة حول هذا الهاتف حتى الآن.

ويأتي جهاز مايكروسوفت الذي يظهر في براءة الإختراع الجديدة ببعض المواصفات الهامة مثل النوافذ المنبثقة التي تتيح للمستخدم فتح الشاشة من خلال زر خارجي للجهاز حيث تشير التوقعات إلى أنه قفل الهاتف الذي يدعم المستخدم في التحكم في الجهاز بشكل مؤقت لقراءة الإشعارات أو الرسائل على سبيل المثال.

بالتأكيد تبقى تقنية مايكروسوفت في الوقت الحالي فكرة قد لا تصل إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، أو قد تنتقل إلى مرحلة التطوير في وقت ما بعد إنطلاق سوق الهواتف القابلة للطي خلال العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تسجل براءة إختراع جديدة لجهاز قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.