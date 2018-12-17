شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يفند ادعاءات المرتزقة "باريل " :إقحام الإمارات فى خلافات قطر تزييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور، أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن المرتزق الفرنسى بول باريل، كان مسئولا أمنيا عند الشيخ خليفة بن حمد، أمير قطر السابق، ومرافقا له فى رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب، مشددا على أنه ليس له أى علاقة بالإمارات.



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وقال قرقاش:"المرتزق الفرنسى بول باريل ، كان مسؤولا أمنيا عند المرحوم الشيخ خليفة بن حمد ومرافقا له فى رحلاته بعد انقلاب الابن على الأب، ولم تكن له أى علاقة بالإمارات، وتحريف الخلاف بين الأب وابنه لإقحام الامارات هو جزء من التزييف الذى أصبح علامة قطرية بامتياز".

وتابع قائلا :"سبق وأن أشرت وبناء على ملاحظات المعاصرين لهذه الأحداث أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ، نصح المرحوم الشيخ خليفة بن حمد بالتصالح مع ابنه وقبول الأمر الواقع والإقامة بين أهله فى الامارات، المنقلبون على الشيخ خليفة بن حمد يدركون هذه الحقيقة".

وكان باريل ، قد أدعى فى فيديو، أنه أشرف قيادة خطة للغزو العسكرى لقطر، مع فريق كبير من المرتزقة بدعم مباشر من الإمارات والسعودية والبحرين ، بعد فشل محاولة الانقلاب على نظام الحكم فى فبراير 1996.