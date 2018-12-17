شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير 3 مخابئ للإرهابيين فى ولاية باتنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، عن تدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية في ولاية باتنة (شمال شرق).

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم الاثنين، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بولاية باتنة، كشفت ودمرت مفرزة للجيش أمس ثلاثة مخابئ للإرهابيين و4 قنابل تقليدية الصنع ومواد كيماوية تستعمل في صناعة المتفجرات وأغراض أخرى.

وأشار البيان إلى أن مفرزة (دورية) للجيش ضبطت عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة (شمال شرق).

وأضاف البيان إنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، أوقفت مفارز للجيش بكل من جانت (جنوب شرق) وعين قزام (جنوب) 12 منقبا عن الذهب وضبطت 3مركبات رباعية الدفع و(5,3) طن من المواد الغذائية و4 مولدات كهربائية ومعدات أخرى للتنقيب عن الذهب.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود ضبطت بولاية تندوف 27 كيلوجراما من المخدرات، وتوقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وتمنراست (جنوب).

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